FSN-핸드스튜디오, 메타콩즈와 NFT 프로젝트 선보여

FSN이 가수 선미의 지식재산권(IP) 기반 NFT를 통해 블록체인 사업 확장에 나선다.

FSN과 자회사 핸드스튜디오는 메타콩즈와 함께 PFP NFT 프로젝트 '선미야클럽'을 선보인다고 9일 밝혔다. PFP NFT는 소셜미디어, 커뮤니티 등에서 프로필로 사용할 수 있는 NFT다.

선미야클럽은 아티스트 선미의 IP를 활용해 제작한 클레이튼 기반의 PFP NFT 프로젝트다. 선미 NFT는 총 1만개를 발행한다. 식스(SIX) 또는 클레이(KLAY)로 구매할 수 있다.

회사 관계자는 "이번 프로젝트가 기존 아티스트가 시도하지 않은 차별화된 형태로 진행될 것"이라고 말했다. 선미의 PFP IP를 활용해 다양한 협업 프로젝트를 진행한다. 새로운 K팝 문화를 만들어 메타버스 영역에서 새로운 세계관을 확장해 나갈 계획이다.

'티아라 컴백기념 NFT 콜렉션'을 성공적으로 발매했던 FSN과 핸드스튜디오는 선미야클럽 프로젝트를 통해 국내 클레이튼 유저를 기반으로 한 PFP NFT 커뮤니티를 확보한다. 해외 시장 진출을 위한 체인 확장에 나선다. 다양한 아티스트의 IP를 활용한 협업 프로젝트 역시 지속적으로 이어간다.

김동훈 핸드스튜디오 대표는 "블록체인 브랜드인 핑거랩스를 런칭한 이후 블록체인 사업에 진출하려는 다수 기업으로부터 러브콜을 받고 있다"며 "선미야클럽 프로젝트를 성공적으로 완수하고 국내외 블록체인 시장을 선도하는 기업으로 거듭날 것"이라고 말했다.

