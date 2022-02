[아시아경제 이명환 기자] 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 74,600 전일대비 2,600 등락률 -3.37% 거래량 1,213,969 전일가 77,200 2022.02.09 10:31 장중(20분지연) 관련기사 카카오게임즈, 지난해 영업익 1143억원 …전년 대비 71.9%↑美국채 금리 급등, 혼조 마감…코스피 장 막판 반등 성공LG엔솔發 수급 왜곡 여진 계속…오후 증시 하락 전환 close 는 주가안정과 주주가치 제고를 위해 500억원 규모의 자사주 취득 신탁계약을 한국투자증권과 체결했다고 9일 공시했다. 계약기간은 이날부터 오는 8월9일까지다.

