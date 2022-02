삼성서울병원, '첨단지능형 모바일 문진 시스템' 서비스

[아시아경제 이관주 기자] 삼성서울병원은 '첨단지능형 모바일 문진 시스템'을 서비스한다고 9일 밝혔다.

모바일 문진은 질환에 따라 진료에 필요한 정보를 환자들이 직접 입력하는 시스템으로, 모바일 알림톡 방식으로 병원 방문 3일 전 자동 발송된다.

지난달 비뇨의학과 대상 14종 문진을 전산화한 것을 시작으로 모바일 문진에 대한 만족도는 높은 편이다. 예를 들어 전립선비대증 진료를 볼 경우 잔뇨감을 느끼는 횟수나 소변 주기 등 외래 방문 시 종이에 수기로 일일이 쓰던 것들을 모바일 문진 시스템을 이용해 간편하게 작성할 수 있는 것이다. 이에 따라 환자들은 미리 본인 증상 등을 입력함으로써 병원 이용이 편리해졌고, 문진 정보는 삼성서울병원 의료정보시스템과 연동돼 의료진 역시 진료에 보다 집중할 수 있게 됐다.

삼성서울병원은 올해 모바일문진 시스템을 계속 고도화해 여러 진료과, 다양한 병원 업무에서 적용이 가능하도록 서비스 혁신을 지속할 예정이다.

모바일 문진 시스템 개발을 주도한 차원철 디지털혁신센터장(응급의학과 교수)은 "외래 전 종이로 문진을 작성하고, 의료진이 다시 EMR(전자의무기록) 시스템에 입력해야 하는 번거로움이 없어져 환자 서비스 증진뿐만 아니라 의료진의 업무 개선도 많이 됐 다"면서 "앞으로 전체 진료과로 모바일 문진 서비스를 확대해 '환자 참여형 EHR(전자건강기록)'의 기반을 마련할 것"이라고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr