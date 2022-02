경기도, '경기도형 혁신성장기업' 지원‥ 올해 290개 기업

유망 중소기업 200개 사 발굴 및 인증 등

[아시아경제 라영철 기자] 경기도 "올해 유망 중소기업 인증제와 글로벌 강소기업 육성사업 등을 통해 경기도형 혁신성장기업 290개 사를 집중적으로 지원한다"고 9일 밝혔다.

도는 유망 중소기업 인증제 200개 사와 스타기업 육성사업 40개 사, 글로벌 강소기업 육성사업 50개 사를 지원할 계획이다.

'유망 중소기업 인증제'는 성장잠재력이 높은 중소기업의 핵심 특허 보유 기술력과 재무 상태, 수출실적, 인증 보유 등을 종합 평가해 인증마크와 정책자금, 기업지원사업 가점 부여 등의 인센티브를 지원한다.

올해는 미래 신산업, 신기술 등 혁신 활동 기업을 중점 선정할 계획이다.

'스타기업 육성사업'을 통해 기술 혁신 중소기업의 성장 가능성을 종합 평가해 제품 혁신, 스마트 혁신, 국내외 시장 개척 등을 집중 지원한다.

기업 당 총 7600만 원 내에서 지원하며, 특히 혁신성장산업 분야(글로벌, 미래 성장동력, 지식기반 서비스) 집중 지원을 위해 가점 제도 마련과 예산을 전년 대비 26% 증액(27억→34억)했다.

'글로벌 강소기업 육성사업'은 수출 역량 보유 중소기업을 선정, 도 대표 수출 선도기업으로 키우고자 시제품 개발과 해외 마케팅 등을 돕는다.

기업들의 수요를 반영해 지원 분야를 재정비하고, 글로벌 기술 경쟁력 확대를 위해 전년 대비 기업당 지원금을 5백만 원 증액했다.

류광열 경제실장은 "경기도형 혁신성장기업이 강소기업으로 성장하고 더 나아가 대한민국을 대표하는 기업으로 성장할 수 있도록 체계적이고 종합적인 지원을 펼쳐나갈 것"이라고 말했다.

