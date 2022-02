박철완, 금호석화에 다시 주주제안…"사외이사 2명 후임 추천"

[아시아경제 황윤주 기자] 박철완 전 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 13,500 등락률 +9.00% 거래량 329,977 전일가 150,000 2022.02.09 10:04 장중(20분지연) 관련기사 [아시아초대석] 40년 석화맨…국내 석화산업의 산증인[클릭e종목] 정제마진 11.1달러…S-OIL, KCC, 롯데정밀, 금호석유 등 추천금호석화, 임직원 '끝전성금' 1억5000만원 기부 close 화학 상무가 오는 3월 정기 주주총회를 앞두고 사외이사 후보 추천, 배당 확대 등을 요구했다.

9일 박 전 상무 측에 따르면 이번에 임기가 만료되는 사외이사 2명의 후임 이사 후보 추천, 배당 확대 등의 내용을 포함한 주주제안을 발송했다. 주주제안은 일반 주주들이 주총에서 의안을 직접 제시하는 것을 말한다. 주총 6주 전까지 요구사항을 회사에 제출하면 주총에서 해당 의제를 다룬다.

박 전 상무는 현재 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 13,500 등락률 +9.00% 거래량 329,977 전일가 150,000 2022.02.09 10:04 장중(20분지연) 관련기사 [아시아초대석] 40년 석화맨…국내 석화산업의 산증인[클릭e종목] 정제마진 11.1달러…S-OIL, KCC, 롯데정밀, 금호석유 등 추천금호석화, 임직원 '끝전성금' 1억5000만원 기부 close 주식 8.5%를 보유하고 있는 개인 최대주주다. 박 전 상무 일가로 확대하면 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 13,500 등락률 +9.00% 거래량 329,977 전일가 150,000 2022.02.09 10:04 장중(20분지연) 관련기사 [아시아초대석] 40년 석화맨…국내 석화산업의 산증인[클릭e종목] 정제마진 11.1달러…S-OIL, KCC, 롯데정밀, 금호석유 등 추천금호석화, 임직원 '끝전성금' 1억5000만원 기부 close 지분율은 10%가 넘는다. 박 전 상무는 박찬구 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 13,500 등락률 +9.00% 거래량 329,977 전일가 150,000 2022.02.09 10:04 장중(20분지연) 관련기사 [아시아초대석] 40년 석화맨…국내 석화산업의 산증인[클릭e종목] 정제마진 11.1달러…S-OIL, KCC, 롯데정밀, 금호석유 등 추천금호석화, 임직원 '끝전성금' 1억5000만원 기부 close 화학그룹 회장의 둘째 형인 고(故) 박정구 금호그룹 회장의 장남이다.

박 전 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 13,500 등락률 +9.00% 거래량 329,977 전일가 150,000 2022.02.09 10:04 장중(20분지연) 관련기사 [아시아초대석] 40년 석화맨…국내 석화산업의 산증인[클릭e종목] 정제마진 11.1달러…S-OIL, KCC, 롯데정밀, 금호석유 등 추천금호석화, 임직원 '끝전성금' 1억5000만원 기부 close 상무는 "선친인 박정구 금호그룹회장은 미래 먹거리를 위해 M&A, R&D 투자 등에 관심을 갖고 기업을 경영했다"며 "현재 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 13,500 등락률 +9.00% 거래량 329,977 전일가 150,000 2022.02.09 10:04 장중(20분지연) 관련기사 [아시아초대석] 40년 석화맨…국내 석화산업의 산증인[클릭e종목] 정제마진 11.1달러…S-OIL, KCC, 롯데정밀, 금호석유 등 추천금호석화, 임직원 '끝전성금' 1억5000만원 기부 close 화학이 사상 최대 호실적임에도 불구하고 주가가 낮은 가격을 유지하고 있는 문제점을 해결함과 더불어 선친의 뜻을 이어 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 13,500 등락률 +9.00% 거래량 329,977 전일가 150,000 2022.02.09 10:04 장중(20분지연) 관련기사 [아시아초대석] 40년 석화맨…국내 석화산업의 산증인[클릭e종목] 정제마진 11.1달러…S-OIL, KCC, 롯데정밀, 금호석유 등 추천금호석화, 임직원 '끝전성금' 1억5000만원 기부 close 의 경영을 보다 투명화하기 위해 주주제안을 발송했다"고 밝혔다.

한편 박 전 상무는 지난해 1월 작은 아버지인 박 회장과의 특수관계를 해소하고 이사진 교체, 배당 확대 등의 내용을 담은 주주제안을 발송한 바 있다. 이후 △금호리조트 인수 중단 △저평가된 기업가치의 정상화 △전문성과 다양성을 갖춘 이사회 구성을 통한 기업 거버넌스 개선 등 3가지 선결과제를 회사에 요구하기도 했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr