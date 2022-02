아이폰 하나로 결제…애플, '탭투페이' 올 봄 미국 출시

올 봄 쇼피파이 POS에서 첫 선

[아시아경제 차민영 기자] 애플이 아이폰 하나로 직접 결제할 수 있는 '탭 투 페이' 기능을 올 봄부터 미국에서 선보인다고 공식 발표했다.

미국 쿠퍼티노에 위치한 애플은 8일(현지시간) 근거리무선통신(NFC) 기술을 활용한 결제 시스템을 미국에서 연내 순차적으로 선보인다고 공식 발표했다.

탭 투 페이 기능은 아이폰 자체를 단말기로 활용하는 간편 결제 방식이다. 애플페이부터 비접촉식 신용카드와 직불카드, 기타 디지털 지갑 등을 직접 기기에 접촉해 결제한다.

판매자는 아이폰XS 이상의 기기에서 지원되는 iOS 앱을 통해 비접촉식 결제 승인을 잠금 해제할 수 있다. 애플페이와 마찬가지로 탭 투 페이를 통해 이뤄진 결제 내역도 모두 암호화 처리된다.

첫 번째 기업고객은 온라인 결제 기업인 스트라이프가 될 전망이다. 스트라이프는 쇼피파이 POS 애플리케이션(앱)을 통해 최초로 탭 투 페이 기능을 선보이는 회사가 될 전망이다. 이어 하반기에 추가 결제 플랫폼과 앱들이 출시된다.

미국 블룸버그통신은 "애플이 탭 투 페이를 선보일 경우 비접촉 결제 서비스 부문을 선점하고 있는 블록과 기존 판매정보 관리시스템, 포스기 시장에 큰 영향을 미칠 것"이라고 내다봤다. IT 전문지 더버지 역시 "미국은 비접촉식 결제가 큰 시장이 아니지만 애플의 이 같은 결제방식은 넛지(nudge)가 될 수 있다"고 짚었다.

최근 애플은 핀테크 서비스 분야에 관심을 키우며 골드만삭스와 자체 신용카드를 선보이고, 또 핀테크 업계 블루칩으로 떠오르고 있는 '선구매 후결제' 시장 진출에 나서는 등 사업 영역을 넓히고 있다.

다만, 한국의 경우 탭 투 페이가 조기 도입될 가능성은 낮은 것으로 점쳐진다. 탭 투 페이는 기본적으로 애플페이처럼 NFC 기술 기반의 국제표준인 EMV 규격을 따르는데 한국에서는 단말기·카드사 호환 문제가 있어 사실상 애플페이 사용이 불가능하다. 한국 애플 공식 홈페이지에서도 탭 투 페 도입 소식은 게재되지 않았다.

