“한 알로 육수 OK” 사조대림, 자연조미료 '한알레시피' 출시

사조대림은 한 알만 넣어도 간편하게 깊은 맛의 육수를 낼 수 있는 자연조미료 '해표 한알레시피'를 출시했다고 9일 밝혔다. 가격은 1만4980원이다.

‘해표 한알레시피’는 한우, 해물, 사골의 3종으로 구성됐으며, 별도의 재료준비나 손질 필요없이 ‘한알레시피’ 한 알만 넣으면 간편하게 육수를 만들 수 있는 간편 자연조미료다.

‘한알레시피 한우’는 프리미엄 국산 한우와 국내산 마늘, 양파, 대파 등 각종 야채를 담아 담백한 국물의 소고기뭇국이나 미역국, 고추장찌개, 부대찌개 등의 육수를 내는데 사용하면 더욱 깊은 맛을 즐길 수 있는 것이 특징이다.

‘한알레시피 해물’은 새우, 멸치, 다시마, 굴 등 국내산 해물로 만들어 시원한 국물의 칼국수, 북엇국, 된장국, 해물순두부찌개 등에 활용하면 좋다. ‘한알레시피 사골’은 신선한 국산 사골을 엄선해 사골 맛을 한 알에 그대로 담았다. 사골곰탕이나 만둣국, 떡국 등의 요리 육수를 낼 때 사용하면 제격이다. 국물요리 외에도 볶음, 무침요리 등의 요리에도 다양하게 활용할 수 있다.

