이준석 "이재익 PD 하차, 과거 선관위 '내로남불' 표현 금지 사태와 일맥상통"

"권위주의 정권 시절과 같은 멍청한 탄압"

[아시아경제 강우석 인턴기자] 이준석 국민의힘 대표가 이재익 SBS PD 하차 논란과 관련해 "과거 선관위(선거관리위원회)에서 '내로남불'이라는 표현을 쓰면 특정 정당이 연상 된다고 해서 표현을 금지 시켰던 사태와 일맥상통하다"고 비판했다.

이 대표는 8일 자신의 페이스북에서 "저도 이재익 PD가 진행하는 방송에 고정 출연 했던 적이 있지만 진행자의 정치적 편향성은 전혀 문제가 되지 않았다"며 "김어준씨 같이 실제로 정치적 편향성을 선명하게 띄는 진행자에 대해서는 민주당은 어떻게 생각하고 있냐"고 꼬집었다.

이어 "이재익 PD가 이번에 했다는 발언은 '나에게는 관대하고 남에게는 막 대하는 그런 정치인을 대통령으로 뽑아서는 안 되겠다' 인데 이재명 후보를 찍지 말자는 것도 아니고 선거에 있어서 많은 유권자가 공감할만한 보편 타당한 내용이다"고 적었다.

이 대표는 "과거 권위주의 정권 시절에 대통령과 외모나 헤어스타일이 닮았다는 이유 만으로 출연 정지 시켰던 것과 같은 멍청한 탄압이다"라고 지적했다.

앞서 SBS 라디오 '이재익의 시사특공대'를 진행하는 이 PD는 자신의 블로그를 통해 더불어민주당의 항의로 하차하게 되었다는 입장을 내놓았다.

전국언론노동조합 SBS 본부는 7일 성명을 내고 "항의를 받을 때마다 진행자를 교체해야 한다면 누가 시사 프로그램을 진행할 수 있고, 어떤 프로그램이 존속될 수 있겠는가"라며 "대통령과 닮았다는 이유로 방송 출연을 금지하던 그 시절로 퇴행 하길 원하는 게 아니라면, 집권 여당의 방송 자유 침해는 중단돼야 한다"고 목소리를 높였다.

