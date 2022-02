인도 외교부, 주인도대사 불러 '현대차 카슈미르 이슈' 항의

[아시아경제 이창환 기자] 인도 외교부가 7일(현지시간) 장재복 주인도대사를 불러 최근 현대차 파키스탄 대리점이 올린 '카슈미르 연대의 날' 관련 글에 대해 항의했다고 8일 밝혔다.

인도 외교부 대변인인 아린담 바그치는 이날 트위터를 통해 장 대사에게 받아들일 수 없는 소셜 미디어 게시물에 대한 인도 정부의 강한 불쾌감을 전달했다고 말했다.

앞서 '현대파키스탄' 등 파키스탄의 SNS 계정에서는 파키스탄의 국경일인 '카슈미르 연대의 날'을 맞아 "카슈미르 형제들의 희생을 기억하고 지지하자"는 내용의 글이 올라왔다.

카슈미르는 1947년 인도와 파키스탄의 독립 후 군사 충돌과 소요가 가라앉지 않는 지역으로 양국이 가장 민감하게 반응하는 영유권 분쟁지다.

현대차 인도법인은 이날 자체 트위터 계정을 통해 비공식적인 소셜미디어 활동으로 인해 인도 국민이 받은 불쾌감에 대해 깊이 유감스럽게 생각한다고 밝혔다.

다만 현대차는 이번 논란을 유발한 게시물의 경우 자사와 관련이 없는 파키스탄의 독립적인 대리점이 올린 글이라는 점도 강조했다. 현대차는 파키스탄에서 현대니샤트 등 현지 협력업체를 통해 차량을 생산하고 있지만 공식 법인은 없다.

현대차는 "어떤 지역에서도 정치적 또는 종교적 이슈에 대해 언급하지 않는 게 사업 방침"이라며 "파키스탄의 독립 대리점이 자신들의 계정을 통해 카슈미르와 연관된 비공인 글을 올린 것은 이 방침에 분명히 위배된다"고 설명했다.

