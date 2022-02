[아시아경제 이관주 기자] 이낙연 전 민주당 대표가 민주당 선거대책위원회의 총괄선대위원장을 맡는다.

우상호 선대위 총괄선대본부장은 8일 오후 서울 여의도 중앙당사에서 기자회견을 열고 "이 전 대표가 이재명 후보와 당 선관위의 간곡한 요청을 받고 총괄선대위원장을 맡기로 했다"고 밝혔다.

우 본부장은 "이 전 대표가 이제 선거의 전면에 나서서 당 선대위를 이끌어 나갈 것"이라며 "국민의 눈높이에 맞는 겸손한 선거를 강조했다"고 전했다.

