[올림픽]‘아 0.01초’…스노보드 이상호, 평행대회전 8강서 아쉽게 탈락

ROC 빅토르 와일드에 0.01초차 뒤져 4강 좌절

[아시아경제 김희윤 기자] 한국 남자 스노보드 국가대표 이상호(27·하이원)가 2022 베이징 동계올림픽 평행대회전 8강에서 아쉽게 탈락했다

8일 중국 허베이성 장자커우 겐팅 스노파크에서 열린 스노보드 알파인 남자 평행대회전 8강에서 이상호는 러시아올림픽위원회(ROC)의 빅토르 와일드에게 0.01초 차로 밀려 4강 진출이 좌절됐다.

레드 코스로 경기에 나선 이상호는 시종일관 자신감 넘치는 레이스를 선보였다. 하지만 경기 막바지 깃발에 몸이 걸리며 속도가 느려졌고 결국 근소한 차이로 러시아 선수에게 패했다.

이상호는 예선에서 1·2차 합계 1분20초54의 기록으로 전체 1위로 16강에 진출했디.1차 시기 39초96, 2차 시기 40초48로 두 레이스 모두 1위를 기록했다. 예선에서 30초대를 기록한 선수는 이상호가 유일했기에 더욱 아쉬운 결과다.

스노보드 알파인 평행대회전은 16강부터 기록이 아닌 두 명씩 일대일로 겨뤄 승리한 선수가 다음 라운드에 진출하는 토너먼트 방식으로 진행된다.

2018 평창 동계올림픽에서 은메달을 따며 한국 스키 사상 첫 올림픽 메달리스트로 이름을 올린 이상호는 이날 경기에서 0.01초 늦게 들어온 것을 확인한 뒤 고개를 숙이며 아쉬워하는 모습을 보였다.

