정신병원 30대男 보호사, 미성년자 탈출시킨 뒤 성폭행

[아시아경제 나예은 기자] 정신병원 폐쇄병동에 입원한 미성년 여성 환자를 여러 차례 성폭행하고 탈출시킨 뒤 또다시 성폭행을 저지른 30대 남성 보호사가 경찰에 붙잡혔다.

경기 부천 오정경찰서는 8일 업무상 위력 등에 의한 간음과 미성년자 간음 혐의로 A씨(38)를 구속해 검찰에 송치했다고 밝혔다.

A씨는 지난해 6∼8월 부천의 한 정신과 병원 폐쇄병동에서 미성년자인 B양을 여러 차례 성폭행한 혐의를 받고 있다. A씨는 정신병원의 보호사로 일하면서 B양에게 접근해 범행한 것으로 조사됐다.

그는 지난해 8월 말 피해자를 병원에서 탈출하도록 도운 뒤 모텔이나 월세방 등에서 지내도록 하면서 여러 차례 성폭행한 것으로 조사됐다.

경찰은 A씨가 혐의를 부인하자 모텔 등에서 DNA를 채취한 뒤 국립과학수사연구원에 검사를 의뢰해 증거를 확보했다.

경찰은 입원 환자인 B양이 사라졌다는 병원 측의 신고를 받고 수사를 벌여 A씨의 성폭행 사실을 확인했다. 경찰 관계자는 "A씨를 지난달 20일 구속한 뒤 추가 조사를 벌여 26일 검찰에 송치했다"고 말했다.

