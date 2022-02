[아시아경제 구은모 기자] 현대백화점그룹 계열 패션 전문기업 한섬 한섬 020000 | 코스피 증권정보 현재가 35,300 전일대비 2,500 등락률 -6.61% 거래량 203,632 전일가 37,800 2022.02.08 14:35 장중(20분지연) 관련기사 한섬, '더한섬하우스' 매장서 모빌 전시회[클릭 e종목] 한섬, 4Q 영업익 490억 전망…전년比 36%↑ 한섬, 럭셔리 골프웨어 시장에 도전장…올 가을 '랑방블랑' 론칭 close 은 지난해 연결 기준 영업이익이 1521억9700만원으로 전년 대비 49.1% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1조3874억200만원으로 16.0% 늘었고, 당기순이익도 370억6100만원으로 19.2% 증가했다.

4분기 영업이익은 517억600만원으로 전년 대비 43.2%, 매출액은 4450억1700만원으로 15.1% 각각 증가했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr