두 바퀴 남기고 충돌 없이 넘어져

최민정(성남시청)의 2022년 베이징 동계올림픽 메달 사냥이 또 불발됐다. 7일 중국 베이징 캐피털 실내경기장에서 열린 쇼트트랙 여자 500m 3조 준준결승에서 1분4초939의 기록으로 4위에 머물렀다. 준결승 진출권은 각 조 1·2위와 기록이 빠른 3위 두 선수에게 돌아간다.

장위팅(중국), 아리안나 폰타나(이탈리아), 소피아 프로스비르노바(러시아올림픽위원회), 한느 드스멧(벨기에)과 경쟁한 최민정은 중반까지 2위를 유지했으나 두 바퀴를 남기고 충돌 없이 넘어졌다. 곡선주로에서 속력을 내다 미끄러졌다. 이로써 한국은 여자 500m 메달 획득에 실패했다. 이 종목 최고 성적은 1998년 나가노 대회 전이경과 2014년 소치 대회 박승희의 동메달이다. 최민정은 지난 5일 2000m 혼성계주에서도 예선 탈락한 바 있다.

