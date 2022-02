이란 핵합의 복원 협상, 8일 오스트리아 빈서 재개된다

[아시아경제 부애리 기자] 이란 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획) 복원을 위한 협상이 오는 8일 오스트리아 빈에서 재개된다.

유럽연합(EU) 대외정책을 총괄하는 대외관계청(EEAS)이 7일(현지시간) 이같이 밝혔다. EEAS에 따르면 핵 합의 복원 협상에 참여 중인 각국 협상 대표들이 본국 정부와 협의한 뒤 미국의 이란 핵합의 복귀 가능성과 핵 합의의 완전하고 효과적인 이행을 어떻게 보장할 것인가에 대한 논의를 진행한다.

이란은 2015년 미국과 프랑스, 영국, 러시아, 중국, 독일 등 6개국과 핵 프로그램을 동결 또는 축소하는 대가로 미국, 유엔, 유럽연합(EU)의 경제제재를 해제하는 내용의 핵 합의에 서명했다.

하지만 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 2018년 핵 합의를 일방적으로 탈퇴하고 대이란 제재를 복원했다. 이란은 이에 맞서 국제원자력기구(IAEA) 사찰을 제한하고 우라늄 농축 농도를 높여왔다.

핵 합의 복원을 원하는 조 바이든 행정부 출범 후 이란과 당사국들은 지난해 4월부터 협상을 진행했다.

협상에 참여하고 있는 각국 대표단은 지난달 말 본국과 협의를 위해 회담을 일시적으로 멈췄다.

프랑스, 영국, 독일 등 유럽 3개국(E3) 협상 대표는 지난달 28일 성명을 통해 "1월은 가장 치열한 협상 시기였다. 우리가 최종 단계에 도달했다는 것을 모두가 안다"면서 이제 정치적인 결단이 필요하다. 협상 대표들은 이제 각자 본국 수도로 돌아가 협의할 것"이라고 밝힌 바 있다.

