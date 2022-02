KT스카이라이프, 4Q 영업익 62.8%↑ "HCN 인수·콘텐츠 흥행"

TV가입자 511만…TPS 5.4만 순증

[아시아경제 차민영 기자] KT 스카이라이프는 작년 4분기 영업이익 162억원으로 전년 동기 대비 62.8% 늘어난 실적을 기록했다고 7일 밝혔다. 전분기 대비로는 34.6% 늘어난 규모다.

영업수익 2428억원 중 스카이라이프와 HCN의 플랫폼 부문 영업수익은 2292억원으로 전년 동기 대비 38.5% 늘었으며, HCN 편입으로 영업수익 전 분야가 상승한 가운데 가입자 서비스 매출과 홈쇼핑·광고의 플랫폼 매출이 30% 이상 증가했다.

KT 스카이라이프는 지난해 HCN 인수를 통해 TV가입자 511만가구(위성방송 384만, 케이블 127만)와 인터넷 가입자 54만가구, 알뜰폰(MVNO) 가입자 12만명을 확보한 바 있다.

전국형 알뜰결합 TPS 가입자도 지속적으로 순증했다. TV·인터넷 결합(DPS)에 알뜰폰까지 3가지 서비스를 결합한 TPS 가입자는 5.4만 순증을 기록했고 인터넷 신규가입자의 97%를 TV상품과 결합해 유치했다. 방송과 인터넷이 결합된 'sky-HCN 결합상품' 판매를 시작하면서 케이블TV 월 가입자가 14년7개월만에 순증으로 돌아서기도 했다. 회사는 이 같은 결합상품 전략이 케이블TV 보유율 방어에도 도움이 될 것으로 봤다.

'강철부대', '나는SOLO' 등 오리지널 콘텐츠의 성공으로 스카이라이프TV의 콘텐츠 부문 영업수익은 136억원을 기록하며 콘텐츠 흥행이 채널가치의 상승을 통해 광고수익 향상으로 이어지는 선순환 구조를 완성했다. 특히 일반광고 수익이 2021년 한 해 기준 214억원으로 전년보다 70%이상 증가했다. 이달에는 '강철부대2'도 방영될 예정이다.

KT 스카이라이프는 기존 사업 영역인 플랫폼에서 창출된 재원을 스카이라이프TV를 중심으로 콘텐츠 영역에 재투자한다. 백석방송센터 이전에 맞춰 PP송출대행 사업, 후반제작 등 콘텐츠 간접 영역으로의 진출도 준비 중이다.

회사는 연매출 1조클럽 가입과 현금창출능력(EBITDA) 2000억원을 목표로 달려나간다는 방침이다. 양춘식 KT 스카이라이프 경영서비스본부장은 "TPS 알뜰결합 상품으로 실속형 플랫폼으로 자리매김하는 한편 콘텐츠 투자 확대로 스카이라이프TV의 역량도 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr