동국제약, '센시아와 함께하는 걸음 기부 캠페인'…저소득 하지정맥류 환자 수술비 지원

[아시아경제 이관주 기자] 동국제약은 사랑의열매 서울사회복지공동모금회와 저소득층 하지정맥류 환자들의 수술비 지원을 위한 '센시아와 함께하는 걸음 기부 캠페인'을 진행한다고 7일 밝혔다.

이날부터 다음 달 6일까지 진행되는 캠페인은 동국제약의 정맥순환 개선제 센시아와 사랑의열매 서울사회복지공동모금회, 모바일 헬스케어 플랫폼 '워크온'이 함께한다.

걷기 앱인 워크온의 기부 챌린지를 활용해 캠페인 참여자들의 총 목표 걸음 수인 10억보를 달성하면 동국제약이 저소득층 하지정맥류 환자들을 위한 수술비를 지원하게 된다. 앱에서 참여하기 버튼만 누르면 누구나 손쉽게 참여할 수 있으며, 캠페인 종료 후에는 걸음 기부 참가자들에게 기부증서도 발급된다.

이번 캠페인은 정맥순환장애를 예방하고 관리하는 좋은 습관 중 하나인 '걷기'를 통해 건강도 챙기고 기부에도 동참할 수 있다는 의미를 담았다. 특히 평소 다리 부종·통증·저림 등으로 걷기에 불편함이 있지만, 경제적 여건으로 치료받지 못하는 저소득층 하지정맥류 환자들의 수술비를 지원해 "정맥순환장애를 방치하면 하지정맥류로 악화될 수 있어 관리가 필요하다"는 예방 메시지를 함께 전달하고자 마련됐다.

동국제약 관계자는 "2018년과 2019년에도 '센시아와 함께하는 걸음 기부'를 통해 결식아동을 위한 사랑의 도시락 지원을 진행해 호응을 얻었다"면서 "이번 캠페인에도 많은 분이 참여해 건강도 챙기고, 걸음 수 기부를 통한 따뜻한 이웃사랑도 실천하면 좋겠다"고 말했다.

한편 국내 판매 1위(아이큐비아 데이터 기준) 정맥순환개선제 '센시아'는 센텔라정량추출물을 주성분으로 약해진 정맥혈관에 직접 작용해 다리가 붓거나 무겁고 저리거나 아픈 증상을 완화해 준다. 생약성분의 일반의약품으로 약국에서 구입할 수 있다.

