與 우상호 "김혜경 의혹, 국민은 그리 심각하게 보지 않는 듯"

우상호 "충격적 영향 미치지 않아…심려를 끼쳐 사과드린다"

김병욱 "김혜경 논란 보도, 고(故) 노무현 '논두렁 시계' 연상케 해"

[아시아경제 박현주 기자] 우상호 더불어민주당 선거대책위원회 총괄선대본부장이 이재명 대선후보 배우자 김혜경 씨의 황제 의전 및 법인카드 유용 의혹이 대선 구도에 미치는 여파에 대해 "국민들이 부적절하게 보고 있지만, 그 전에 나왔던 여러 사건에 비교해 볼 때 그렇게 심각하게 보지는 않는 것 같다"고 밝혔다.

우 본부장은 6일 서울 여의도 민주당사에서 기자회견을 열고 "캠프가 매우 긴장한 상태서 들여다봤을 때 어떻든 선거에 영향을 미치고 있다고는 보고 있으나 그리 충격적 영향을 미치고 있지는 않는 것 같다"고 이같이 말했다.

우 본부장은 "현재 여러 보도를 종합하면 부적절한 심부름 관계라고 보인다"면서도 "감사와 수사가 진행 중이라 해당 내용에 대해 말하는 것은 적절치 않아보인다"고 말을 아꼈다.

우 본부장은 이어 "국민에게 심려를 끼친 것에 대해 겸허하고 겸손한 자세라는 입장"이라며 "후속보도를 지켜보면서 우리가 국민에게 해야 할 후속 조치를 면밀히 검토하는 중"이라고 설명했다.

현재의 대선 판세에 대해선 "(이재명·윤석열) 두 후보가 여전히 오차범위 내 접전인 것으로 본다"며 "TV 토론이 진행되면 이 후보가 본격적인 상승세에 들어갈 것으로 예측했는데, 최근에 저희에게 불리한 사건이 생기면서 영향을 받았다"고 분석했다.

그러면서도 이 후보 지지층에 대해 낙관적으로 평가했다. 그는 "낙폭이 큰 폭은 아니어서 국민들이 이 문제에 대한 판단을 적절히 하고 있는 것 같다"며 "특히 이재명 후보 지지층이 큰 폭의 상승은 하지 않아도 낙폭을 막을 정도로 상당히 튼튼한 지지세로 버텨주고 있다"고 평했다.

한편 이날 민주당 선거대책위원회 직능본부장인 김병욱 의원은 김씨의 '황제 의전' 의혹을 보도한 언론사를 향해 "오보로 판명될 때 보도에 책임을 져야 할 것"이라고 경고했다.

그는 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 "김혜경 씨에 대해 황제의전이 있었다는 보도로 사실 여부를 떠나 이미 김 씨는 큰 상처를 입었다"며 "이 보도와 관련해 얼마나 사실(fact) 확인에 노력했는가"라고 따져 물었다.

김 의원은 해당 보도가 "악의적 프레임을 씌우려는 의도"라고 비판하기도 했다. 그는 "언론이 오래 전 저질렀던 악명 높은 오보였던 '고(故) 김대중 전 대통령 일산 사저 아방궁', '고(故) 노무현 전 대통령 진영 사저 아방궁', '고(故) 노무현 전 대통령 명품시계 논두렁' 기사를 연상케 한다"며 "과연 그 보도들이 사실이었는가? 모두 악의적 오보로 판명된 바 있다. 언론은 이같은 오보를 거듭하면서도 때로 같은 실수를 되풀이한다"고 강조했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr