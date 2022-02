美안보보좌관 "러시아, 언제든 우크라 침공 가능"…중국에도 경고

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 제이크 설리번 미국 백악관 국가안보보좌관은 6일(현지시간) 러시아가 언제든 우크라이나를 침공할 수 있다고 예상했다. 중국이 러시아의 우크라이나 침공을 지원할 경우 중국 역시 대가를 치를 것이라고도 경고했다.

설리번 보좌관은 이날 폭스뉴스에 출연해 "러시아는 지금부터 언제라도 우크라이나에 대한 군사적 침공을 할 수 있다"며 이 같이 밝혔다. 그는 "이는 몇 주가 될 수도 있다"면서도 "다만 러시아가 외교적 해법을 택할 가능성도 있다"고 언급했다.

설리번 보좌관은 ABC뉴스에서도 "러시아의 우크라이나 침공은 내일일 수도 있고, 수주가 걸릴 수도 있을 것으로 예상하지만 여전히 대화는 선택지에 포함돼 있다"고 말했다.

그는 "우리는 베이징 올림픽이 끝나기 이전에 러시아가 군사적 침공을 할 가능성에 대비해야 한다"도 내다봤다. 중국과 러시아의 협력 관계에 대해서는 "(서방이) 러시아에 대한 제재에 나설 경우 중국이 이(러시아의 타격)를 보완할 위치에 있다고 보지는 않는다"며 "중국이 이를 지원할 경우 중국 역시 대가를 치르게 될 것"이라고 경고했다.

설리번 보좌관은 "러시아가 우크라이나 침공을 감행한다면 이에 대해 러시아는 전략적 대가를 지불해야 한다"며 "우리는 강하고 혹독한 경제 제재 또한 준비하고 있어야 한다"고 재차 확인했다. 현재 미국 정부는 러시아의 침공이 전면 침공, 분쟁지역인 돈바스 합병 등 여러 형태로 이뤄질 수 있을 것으로 보고 있다.

