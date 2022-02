이재명 "백신 3차 접종자, 영업시간 24시까지로 완화" 촉구

[아시아경제 황수미 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 코로나19 백신 3차 접종자에 한해 영업시간을 24시까지 늘릴 것을 제안했다.

이 후보는 6일 페이스북에서 "국민께는 인센티브를 부여해 백신 접종 독려 효과를 얻고, 자영업자의 숨통도 어느 정도 틔울 수 있을 것"이라며 이같이 밝혔다.

이 후보는 "오미크론이 우세종으로 자리 잡으면서 확진자는 크게 증가하고 있으나, 다행히 위중증 환자와 사망자는 서서히 감소추세를 보인다"며 "중환자 병상 가동률도 16.9%로 여유가 있다"고 했다.

이어 "우리나라의 백신 2차 접종률은 85.9%, 3차 접종률은 54.9%"라며 "국민에게는 백신 접종을 장려하고, 한편으로는 자영업자의 고통을 완화할 필요가 있다"고 주장했다.

또 "코로나19로 인한 자영업자와 소상공인들의 피해가 극심하다"며 "그동안 정부에 추경 확대를 포함한 적극적인 대책 마련을 촉구해왔으나 여전히 피해를 보전하기에는 역부족"이라고 지적했다.

그러면서 "최소 50조원의 재원 마련을 통해 피해 보상에 나서줄 것을 다시 한번 촉구한다"며 "정치가 민생을 해결하지 못하면 존재 이유가 없다"고 덧붙였다.

마지막으로 이 후보는 코로나 상황으로 인한 위기가 계속되고 있다며 "정부가 해야 할 일은 위기 극복에 총력을 집중하는 것이며 저도 위기 극복 총사령관이라는 마음으로 적극적으로 나서겠다"고 다짐했다.

