이준석 "'김혜경 논란'에 다른 가족 제보도…김건희보다 중대"

[아시아경제 권서영 기자] 이준석 국민의힘 대표가 사적 심부름 논란에 휩싸인 이재명 더불어민주당 대선후보의 부인 김혜경 씨를 두고 "여러 가지 다른 형태의 논란이 있는 것으로 제보가 들어왔다"고 밝혔다.

5일 JTBC 뉴스룸에 출연한 이 대표는 "김혜경 씨와 관련된 제보가 당에 많이 들어오고 있고 검증·확인 과정을 거치고 있다는 얘기를 하셨는데 실체가 있는 제보냐"라는 질문에 "저는 김혜경 씨에 대한 것보다는 다른 대상에 대해 언급했다"고 답했다. 앞서 이 대표는 지난 4일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연한 자리에서 김혜경 씨를 둘러싼 논란과 관련된 여러 제보를 두고 "이것들을 검증하고 확인하는 과정이 필요하기 때문에 섣부르게 움직일 생각은 없다"고 밝힌 바 있다.

이 대표는 "김혜경 씨가 공무원에게 일을 시켰다는 논란이 지금 있지 않냐"며 "그것 외에도 다른 형태의 논란이 있는 것으로 제보가 들어와서 파악 중에 있다"고 설명했다. 이에 진행자가 구체적인 설명을 요구하자 그는 "가족의 일과 관련된 것으로 보인다"며 "저희가 취재원에 대해 상당한 신빙성은 부여할 수 있으나 내용 전체를 파악하면 아마 저희가 이야기할 수 있을 것"이라고 부연했다.

이어 이 대표는 "당 차원에서 추가로 의혹을 제기하겠다는 말로 보면 되느냐"는 질문에 "아마 그 제보자분께서 언론에도 동일한 제보를 하신 것으로 알고 있다. 그렇기에 언론이 취재를 해서 그런 내용이 보도가 될 수도 있겠다는 생각을 하고 있다"고도 언급했다. 또 이 대표는 "윤석열 국민의힘 대선후보의 부인 김건희 씨에 대해서 수사할 내용은 이미 시민단체 등에서 고발을 진행한 것으로 알고 있고 수사하면 된다"면서도 "이번에 발견된 것(김혜경 씨의 논란)들은 공무원의 중대 비위에 해당하는 것들이 많다"며 '명백한 수사 대상'이라고 강조했다.

이 대표는 김건희 씨를 둘러싼 의혹이 해소됐다고 보냐는 질문에는 "지금까지 나온 것들에 대해서는 후보와 배우자가 진심 어린 사과를 해야 하고, 했다고 생각한다"면서도 "앞으로 만약에 또 어떤 것이 나온다면 거기에 맞게 대응해야 한다"고 강조했다. 그러면서 "김건희 씨에게 제기됐던 경력과 통화에 대한 문재는 후보와 배우자가 재차 사과한 사안이기에 일단락되었다 보는 것"이라며 "김혜경 씨에 대한 부분은 이제 의혹 제기가 시작되는 만큼, 지금까지 김건희 씨에게 지적했던 내용보다 훨씬 중대차한 내용이라고 파악하고 있다"고도 언급했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr