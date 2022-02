심상정 "임금격차 해소 등 일터 내 성평등 실현"

6일, 2030 직장인 여성공약 '커리어 우먼 파이터'

[아시아경제 오주연 기자] 심상정 정의당 대선 후보가 6일 "일하는 여성들의 삶이 선진국인 나라를 만들겠다"고 약속했다.

심 후보는 이날 오후 '2030 직장인 여성공약'을 발표하고 "공기처럼 익숙해진 일터에서의 성차별부터 극복하겠다"면서 이같이 말했다.

심 후보는 "우리의 남녀 임금격차는 일본보다 10%가 높은 32.5%(2019년)로서, 26년째 경제협력개발기구(OECD)에서 가장 높다"고 지적했다. 또한 "통계청 발표에 따르면 우리나라 1983년생 기혼 여성 가운데 4명 중에 1명이 임신과 출산, 육아를 이유로 일터를 떠났다가 제자리로 돌아오지 못했다"며 "세계 10위 경제 선진국에 일하는 여성의 삶은 없다"고 꼬집었다.

그러면서 심 후보는 ▲성별임금격차해소법 제정 ▲성평등 교섭 의제 의무화 ▲생애주기별 노동시간 선택제 도입 ▲국가 대체인력지원센터 설립 ▲위계형 성범죄 무관용의 원칙 등을 약속했다.

심 후보는 "?채용절차에서부터 성차별을 예방하기 위해서 기업이 성평등담당관을 선출하도록 하고, 성차별 가이드라인을 제시하겠다"고 말했다.

이와 함께 "육아나 돌봄, 학업과 교육 등의 사회적 활동을 이유로 시간제 근무를 하다가 전일제 근무로 언제든지 원하는 시점에 복귀할 수 있는 전환형 시간선택제 일자리도 만들겠다"면서 "사회보험 보장, 시간당 임금, 근로조건 등에서 전일제와의 차별이 없고, 시간제 근무 기간에도 경력손상 없이 경력 개발과 승진의 기회를 동등하게 보장받을 수 있게 하겠다"고 강조했다.

현재 제한적으로 사용하고 있는 육아휴직도 보다 활성화시키겠다고 약속했다.

심 후보는 "초기 3개월(부부 합산 6개월)에만 집중된 육아휴직을 최소 1년(부모 합산 2년)은 제대로 쓸 수 있도록 하겠다"며 "육아휴직급여 소득대체율을 통상급여의 80%로 인상하고 1년간 지급하는 것으로 확대하겠다"고 설명했다. 또 "중소·중견기업에서의 육아휴직을 활성화하기 위해 '국가 대체인력지원센터'를 설립해서 대체인력을 국가가 상시 준비하고, 육아휴직 등의 상황에 지원하겠다"고 덧붙였다.

직장 내 '위계형 성범죄'에 대해서는 "사업주뿐만 아니라 직장 내 성희롱 은폐, 비호에 대한 징계를 강화하고, 10년에 불과한 권력형 성범죄에 대한 공소 시효는 완전히 폐지하겠다"고 했다. 징벌적 손해배상제도도 도입해 사업주 책임을 강화하겠다는 설명이다.

앞서 심 후보는 이날 오전 국회에서 '2030 여성 후원회 발족식'을 열었다. 이 자리에서 심 후보는 "소수자와 약자들의 목소리에 귀 기울이고, 동물들의 고통에 공감하고, 온갖 차별과 폭력에 맞서 싸우며 더 나은 미래를 위해 소리치고 행동하기를 포기하지 않는 2030 여성들의 존재가 이번 대선에서 지워지지 않도록 하겠다"고 말했다.

