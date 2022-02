무기징역 살던 20대 살인범, 교도소서 또 살인…형량은 어떻게 될까?

[아시아경제 황수미 기자] 강도살인 등으로 무기징역을 확정받은 20대 남성이 교도소에서 또다시 살인을 저질러 법정에 선다.

6일 법조계에 따르면 대전지법 공주지원 형사1부(김지향 부장판사)는 오는 9일 살인·상습폭행·특수폭행·특수상해·강제추행치상 혐의를 받는 A씨(26)의 첫 공판을 연다.

A씨는 지난해 12월 21일 오후 9시 25분쯤 공주교도소 수용 거실 안에서 B씨(42)를 마구 때려 숨지게 한 혐의로 기소됐다. 그는 지난해 10~12월 B씨를 상대로 몽둥이를 휘두르거나 빨래집게로 신체 일부를 비틀기도 했다.

같은 수용 거실에 있던 재소자 2명은 A씨 폭행으로 정신을 잃은 B씨를 그대로 방치한 혐의(살인방조) 등으로 함께 재판에 넘겨졌다.

이로써 A씨는 강도살인·통화위조·위조통화 행사·사기·병역법 위반죄로 무기징역을 확정받고 복역 중인 상태에서 또다시 살인 혐의를 받게 됐다.

앞서 그는 지난 2019년 12월 26일 오후 10시 20분쯤 충남 계룡시 한 도로에서 C씨(당시 44세)를 둔기로 여러 차례 때린 뒤 금 100돈과 승용차를 빼앗았다. C씨는 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

당시 A씨는 인터넷 중고거래 사이트에 '금을 판다'는 글을 올린 C씨를 유인해 범행을 저질렀다.

A씨는 1심에서 징역 40년 형을 선고받았지만, 대전고법 항소심 재판부는 "살려달라고 애원하는 피해자에게 쇠 장도리를 내리쳐 범행한 수법이 잔혹하다"며 무기징역을 선고했다. 대법원도 변론 없이 피고인 상고를 기각했다.

법조계에서는 이번 교도소 내 살인 혐의 공판에서 A씨 양형에 대한 논쟁이 있을 것으로 전망한다. 검찰 사형 구형 가능성이 큰 상황에서 재판부가 형량에 대해 고심을 거듭할 수 있다는 뜻이다.

국내 사형집행은 1997년 12월 이후 이뤄지지 않았다. 현재 미집행 사형수는 61명(군인 포함)이다.

세계 최대 인권운동단체인 국제앰네스티는 우리나라를 실질적인 사형폐지 국가로 분류하고 있다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr