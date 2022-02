[아시아경제 이승진 기자] 구글 브라우저 크롬이 8년 만에 로고 디자인을 변경한다.

크롬 디자이너 엘빈 후는 5일(현지시간) 자신의 트위터를 통해 로고 변화 내용을 밝혔다.

기존 로고와 큰 차이는 없지만 기존 로고보다 밝게 했으며, 그림자를 없애는 대신 가운데 파란 원의 크기를 키웠다.

엘빈 후는 “녹색, 빨간색 특정 음영을 나란히 배치하면, 색상의 진동이 발생한다”면서 “로고에 미묘한 구배(기울기)를 주는 등 이용자들이 접근하기 쉽게 만들었다”고 말했다.

2008년 출시한 크롬은 2011년, 2014년 두 차례 로고 디자인을 변경했다. 처음 3D 형태를 선보였지만, 2D로 틀을 바꿨다. 새 아이콘은 개발자를 위한 카나리아 버전에서 먼저 접할 수 있으며, 점차 전 이용자를 대상으로 업데이트 할 예정이다.

