안철수 "당선이 목표… 가장 중요한 것은 도덕성"

安, 단일화 가능성 차단… "때가 되면 국민들이 판단하고 몰아주실 것"

[아시아경제 배경환 기자] 안철수 국민의당 대선후보가 "당선이 목표"라고 밝혔다. 야권 후보 단일화 가능성을 차단하는 것으로 단일화 조건으로 거론하는 '공동정부' 제안에 대해서도 "고려하고 있지 않다"고 말했다.

6일 안 후보는 MBN '정운갑의 집중분석'에 출연해 '단일화 가능성'을 묻는 질문에 "대선 때가 되면 국민들께서 알아서 어느 후보가 더 자격이 있는지 판단하고 몰아주실 것이라 생각한다"며 이같이 설명했다. 다양한 적합도 조사가 쏟아지고 여당 후보에 대한 경쟁력 조사까지 나오는 상황에서 본인이 더 경쟁력 있고 적합하다는 결과가 나오고 있다는 판단으로 안 후보는 "어느 후보가 야권 후보로서 더 경쟁력 있는지 국민이 판단해주실 것"이라고 재차 강조했다.

'공동정부' 제안에 대해서는 "지금 현재로선 고려하고 있지 않다"고 말했다. 이어 '국민 통합 내각' 구성을 언급하며 "어떤 특정한 정당에서만 인재들을 등용하는 게 아니라 국민 전체를 놓고 거기에서 인재를 뽑는, 국민들이 참여할 수 있는 내각을 만들겠다"고 밝혔다.

다른 대선후보들 가운데 정책적인 측면에서 누가 결이 맞느냐는 질문에는 특정 후보를 지목하지는 않았다. 다만 "경제적으로 너무나 양극화가 심해지고 있고 이를 해결해야만 하는데 이 부분은 보수는 물론이고 진보도 제대로 된 방법을 찾아내지 못하고 있다"고 지적했다.

특히 "진영을 보지 말고 인물을 보라고 말씀드리고 싶다"며 유권자에 호소했다. 안 후보는 "가장 중요한 것이 도덕성이다. 도덕성이 기반이 돼야 정부도 일하는 정부가 되고 청와대도 깨끗해진다. 그래야 개혁이 가능해진다"고 설명했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr