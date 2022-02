이준석, '안철수 단일화' 언급한 익명 의원에 "진절머리 나려고 해"

[아시아경제 권서영 기자] 국민의힘 이준석 대표가 당내에서 안철수 국민의당 후보와의 단일화론이 제기된 데에 "진절머리가 난다"고 표현했다.

6일 이 대표는 자신의 페이스북에 "설마 또 익명질이냐. 진절머리가 나려고 한다"는 내용의 글을 올렸다. 이 대표가 언급한 '익명질'이란 전날 국민의힘 비례대표 중 한 사람인 A의원이 익명으로 한 언론과 인터뷰한 내용을 겨냥한 표현으로 보인다.

이 대표는 지난해 말 이른바 '윤핵관'(윤석열 측 핵심 관계자)이라는 익명의 세력과 충돌한 바 있으며, 최근에는 후보 단일화에 선을 그으며 신경전을 벌이고 있는 것으로 보인다. 인터뷰 당시 A의원은 "이 대표 등이 (안 후보와의) 단일화에 선을 그어서 공개적으로 말하지 못할 뿐 내부적으로는 단일화의 필요성에 공감하는 의원이 꽤 있다"고 발언했다.

A의원은 인터뷰에서 "이 대표의 최근 언행은 국민에게 다소 오만하게 보일 수도 있다"고도 했다. 그는 "이기는 것만이 아니라 어떻게 이기느냐도 매우 중요하다"며 "여소야대 국면을 해결하기 위해서라도 단일화를 통해 정권 교체를 해내야 한다"고 지적했다.

