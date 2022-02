한섬, '더한섬하우스' 매장서 모빌 전시회

[아시아경제 구은모 기자] 현대백화점그룹 계열 패션전문기업 한섬 한섬 020000 | 코스피 증권정보 현재가 35,400 전일대비 850 등락률 +2.46% 거래량 61,344 전일가 34,550 2022.02.04 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] 한섬, 4Q 영업익 490억 전망…전년比 36%↑ 한섬, 럭셔리 골프웨어 시장에 도전장…올 가을 '랑방블랑' 론칭 [클릭 e종목] "한섬, 안정적 성장 지속할 것" close 은 오는 4월 24일까지 콘셉트 스토어 '더한섬하우스' 전국 3개 전 점포(광주점·제주점·부산점)에서 모빌 전시 '봄, 공간에 바람을 담다'를 진행한다고 6일 밝혔다.

'봄, 공간에 바람을 담다'를 주제로 진행되는 이번 전시에서는 모빌 아티스트 오시영의 아크릴 모빌 작품 100여점을 만날 수 있다. 꽃이나 식물, 나무 등 자연의 일부분을 연상케 하는 도형과 색상을 사용한 모빌 작품이 점포별로 20∼50개씩 나눠 전시된다.

한섬은 11∼14일 더한섬하우스 매장에서 70만원 이상 구매하는 고객에게 오 작가의 스페셜 모빌 패키지를 증정할 예정이다.

?한섬 관계자는 "앞으로도 다양한 전시를 더한섬하우스를 통해 선보일 계획"이라며 "콘셉트 스토어로 기획한 취지에 걸맞게 단순 패션 쇼핑 공간을 넘어 문화·예술을 체험할 수 있는 신개념 유통 채널로 자리매김하겠다"고 말했다.

