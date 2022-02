농식품부 "2030년 축산분야 온실가스 30% 감축"

[아시아경제 세종=김혜원 기자] 정부가 오는 2030년까지 축산 분야에서 온실가스 30% 감축을 추진한다.

농림축산식품부는 6일 국가 온실가스 감축목표(NDC) 상향안과 연계해 축산환경 개선 대책을 마련했다고 밝혔다.

전 산업 부문의 온실가스 감축목표가 구체화되면서 축산 분야에서도 온실가스를 감축할 정책적 보완이 필요한 상황이다. 특히 축산 분야에서는 반추동물의 장내 발효환경 개선으로 메탄 발생을 줄이고 가축분뇨 적정 처리를 통한 메탄 및 아산화질소 감축이 주요 대상이다. 축산 분야의 온실가스는 2017년 910만t(CO2eq)에서 2018년 940만t, 2019년(950만t), 2020년(990만t·잠정)으로 증가하는 추세다.

정부는 이번 대책에 따라 2030년 축산분야 온실가스 예상배출량(BAU)을 1100만t에서 770만t으로 30% 줄인다는 목표다. 이를 위해 ▲사육 과정에서의 불필요한 투입 요소를 최소화하는 저탄소 사양 관리 ▲정화 처리·바이오차·에너지화 이용 확대 등 가축분뇨 적정 처리 ▲축산 악취 개선 ▲축산환경 개선 기반 구축 등을 중점 추진해 나갈 계획이다.

박범수 농식품부 축산정책국장은 "축산 분야 온실가스 감축이 우리 축산업에 매우 도전적인 과제"라며 "이번 축산환경 개선 대책은 생산성 중심의 축산업에서 환경친화적인 축산업으로 전환하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

세종=김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr