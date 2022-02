미국, 코로나19 누적 사망자 90만명 돌파

[아시아경제 최동현 기자] 미국에서 코로나19로 누적 사망자가 90만명을 돌파했다.

5일(현지시간) 미국 주요 외신 등에 따르면 미국에서 코로나19 사망자가 처음 발생한 2020년 초부터 이달 4일까지 총 90만4228명이 사망했다.

국제 통계 사이트 월드오미터에 따르면 미국의 코로나19로 인한 사망자는 브라질(63만명), 인도(50만명), 러시아(33만명) 등을 크게 웃돈다. 이는 인구 100만명당 약 2700명이 코로나19로 숨진 것으로 인구 대비로 볼 때 미국의 사망자 비율은 전 세계 20위를 기록했다.

사망자가 90만 명을 넘었다는 소식을 접한 조 바이든 미국 대통령도 이날 성명을 내고 "최소 1회 백신을 접종한 2억5000만명의 미국 국민은 자신뿐 아니라 가족과 지역 사회를 보호하러 나선 것"이라며 "그 덕에 100만 명 이상의 목숨을 구할 수 있었다"면서 백신 접종을 촉구했다.

