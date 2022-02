국힘, 노영민 '尹측 中에 몰래 사과' 발언에…"명백한 거짓말"

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 4일 노영민 전 대통령 비서실장의 이른바 '몰래 중국에 사과' 발언에 대해 "명백한 거짓말이자 용납할 수 없는 음해"라고 비판했다.

장영일 상근부대변인은 이날 논평에서 "노 전 실장은 발언의 근거를 명확하게 제시하라. 허위사실 유포에 대한 책임은 반드시 물을 것"이라면서 이같이 말했다.

장 상근부대변인은 "노 전 실장에겐 막말과 뻔뻔함이 일상이고 자랑인지는 모르지만 추하다"면서 "사실 확인도 없이 노 전 실장의 거짓 주장에 편승하고 사실 왜곡을 일삼는 민주당의 반성과 사과를 촉구한다"고 밝혔다.

윤석열 후보도 '대선 후보 농정비전 발표회'에서 기자들과 만나 노 전 실장의 발언에 대해 "민주당 분들은 참 없는 말도 잘 지어내시네요"라고 말했다.

앞서 노 전 비서실장은 이날 BBS와의 인터뷰에서 "윤 후보 측은 앞에서는 반중 발언을 쏟아내지만, 뒤에서는 몰래 중국 측에 사과성 해명을 하는 등 이중적 플레이를 한 것으로 알고 있다"고 말했다.

장 상근부대변인은 노 전 실장이 인터뷰에서 '한미 간에 사드 추가 배치를 하지 않는다고 합의했다'고 한 것에 대해 "노 전 실장이 지목한 2017년 10월 강경화 장관의 발언은 '사드 추가 배치를 검토하지 않는다는 문재인 정부의 입장'"이라고 밝혔다. 이어 "중국의 사드 3불 압박에 문재인 정권이 굴복한 것으로 한중 간의 밀약 논란은 아직 해소되지 않고 있다"면서 "노 전 실장이 중국 대사 시절에 벌어진 일이어서 한중 합의를 한미 합의로 착각한 것은 아닌지 의심된다. 자신 있다면 떳떳하게 공개하라"고 요구했다.

황규환 대변인도 구두 논평에서 "노 전 실장이 몸담았던 이 정권이 제대로만 했어도 국민들은 북한의 미사일 도발에 불안해하지 않았을 일"이라고 지적했다. 그러면서 "국가안보를 지키자는 윤석열 후보의 발언을 '반중 발언'이라 낙인찍는 것도 모자라 '카더라 통신'까지 사실인 양 쏟아내니 이보다 더한 혹세무민이 어디 있나"라고 말했다.

