文대통령, 주한대사 신임장 제정식…"韓과 더 따뜻한 관계로"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 4일 오후 청와대에서 10개국 주한대사 신임장 제정식을 갖고, 주한대사들을 접견한 자리에서 "오늘은 ‘입춘’으로 새해의 봄이 시작된다는 의미인데, 한국과 여러분들의 나라와의 특별한 관계도 더욱 따뜻한 관계로 발전해 나가길 바란"며 한국 부임을 환영했다.

이어 2050 탄소중립 선언, 2028년 유엔기후변화협약당사자총회(COP33) 유치 노력 등 탄소중립을 위한 한국의 노력과 2030 부산 엑스포 유치 노력을 언급하며 관심과 지지를 표명했다.

프랑소와 봉땅 주한벨기에 대사는 "한국에 대사로 두 번째 부임하게 되어 기쁘다"며 지난해 수교 120주년을 맞은 양국관계를 더욱 발전시키기 위해 노력하겠다고 말했다. 짜릉 보톰랑세이 주한캄보디아 대사는 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 발효를 축하하고, RCEP 뿐 아니라 한-캄보디아 자유무역협정(FTA)를 통해서도 양국 간 협력이 확대되기를 기대한다고 말했다.

체자르 마놀레 아르메아누 주한루마니아 대사는 보건, 에너지, 교통, 우주, 디지털 전환, 수소경제, 교육 분야 등에서 양국 간 협력이 강화되기를 바란다고 말했고, 델왈 호세인 주한방글라데시 대사는 내년 양국 수교 50주년을 맞아 한국 기업들의 방글라데시 진출 및 양국교류가 확대되기를 바란다고 밝혔다.

칼리드 이브라힘 알-하마르 주한카타르 대사는 에너지, 인프라 뿐 아니라 양국은 협력 강화 여지가 많다고 언급했고, 그리고리오 조제 다 콘세이싸오 페레이라 디 소자 주한동티모르 대사는 민주주의의 가치를 공유하는 국가로서 다양한 협력이 이루어지기를 바란다고 말했다.

안드레이 체르네츠키 주한벨라루스 대사는 정보과학기술(ICT), 과학기술, 디지털 혁신, 바이오, 인프라, 에너지 등의 분야에서 교류 협력을 기대한다고 밝혔고 에카테리니 루파스 주한그리스 대사는 조선 분야 뿐 아니라, 관광, 기술투자, 문화 분야에서 양국 간 협력을 강화해 나가기를 희망한다고 말했다.

토골라니 애드리스 마부라 주한탄자니아 대사는 개도국에서 선진국으로 발전한 한국과의 협력이 강화되기를 희망한다고 말했고, 다그마 슈미트 타르탈리 주한스위스 대사는 한국의 스위스 대사관을 한옥으로 지어서 '스위스 한옥'이라고 불린다며 내년 수교 60주년을 맞아 양국 관계가 심화되기를 바란다고 말했다.

이에 대해 문 대통령은 "제기한 현안에 대해 정부에서 잘 챙겨보도록 하겠다"며 "한국에 근무하는 동안 양국 관계가 한 단계 도약하고 많은 성과가 있기를 바란"며 접견을 마쳤다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr