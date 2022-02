윤석열 "농업직불금 예산 2배 확대·기후 온난화 대비해야"

청년농 3만명·여성 농업인 육성 발표

"다문화 이주여성 어려움도 챙기겠다"

[아시아경제 이현주 기자, 권현지 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 4일 농업직불금 예산을 5조원으로 확대하고 온난화 등 변화하는 시대에 적응할 수 있도록 맞춤형 농업 정책을 마련하겠다고 밝혔다.

윤 후보는 이날 한국농업경영인중앙연합회가 주최한 대선후보 농정 비전 발표회에 참석해 "지금이라도 농촌 경쟁력 강화, 농업인 소득과 권익을 향상 시키는 정책이 필요하다"며 이처럼 말했다.

이어 윤 후보는 "농지를 보존해 식량 주권을 확보하고 쌀·밀·보리 등 기초 식량 비축량을 늘리고 식량 자급의 목표치를 달성해야 한다"면서 "국제 원자재 가격 급등에 따른 비료 가격 인상 차액도 국가가 지원하겠다"고 발표했다. 또 "농촌 고령화에 대비해 청년농 3만명 육성과 여성 농업인을 위한 정책 지원, 다문화 이주여성의 어려움도 챙기겠다"고 강조했다.

아울러 "지속가능한 생태농업 지원을 확대해 직접 온실가스를 줄이는 노력이 필요하다"면서 "학교와 군 급식에 농어업 축산 정책 예산을 대통령이 직접 확실하게 챙길 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr권현지 기자 hjk@asiae.co.kr