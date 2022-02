쌍용차, 지난달 국내외서 7600대 판매…전년比 12%↓

[아시아경제 최대열 기자] 쌍용자동차는 지난달 국내외에서 7600대를 판매했다고 4일 밝혔다. 반도체부품 수급 등이 차질을 빚으면서 지난해 같은 기간보다 12.4% 줄었다.

국내에서는 4836대를 판매해 같은 기간 14.4% 줄어들었다. 지난달 출시된 뉴 렉스턴 스포츠가 한 해 전보다 30% 가까이 늘었으나 공급한계로 다른 차종이 모두 감소세를 보였다. 수출실적은 2764대로 같은 기간 8.8% 줄었다.

뉴 렉스턴 스포츠앤칸이 출시 2주 만에 누적 계약대수 3000대를 넘어서는 등 수요가 늘었지만 차량용 반도체 등 부품수급이 원활치 못해 판매실적을 받쳐주지 못했다. 차종별로는 뉴 렉스턴 스포츠가 2978대가 팔려 월 최대 판매량을 기록했던 지난해 11월(3159대) 이후 비슷한 수준의 실적을 냈다.

수출 역시 완연한 회복세를 보이며 2, 3개월치 주문이 밀려있으나 부품수급 제약으로 실적이 뒷걸음쳤다. 쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 2,770 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,770 2022.02.04 15:30 장마감 관련기사 쌍용차, 자본금 전액 잠식으로 상장폐지 사유 추가쌍용차, 작년 자동차 판매량 8.4만대…전년比 21.3%↓쌍용차, 中업체와 배터리팩 자체 생산 위한 기술협력 MOU 체결 close 는 "현재 잔업·특근 시행 등 총력 생산판매 체제 구축을 통해 출고 적체 해소에 만전을 기하고 있다"며 "코란도 이모션(전기차), 중형 SUV J100 등 신차로 판매를 늘리겠다"고 전했다.

