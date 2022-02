유니클로, 르메르와 협업 '봄·여름 컬렉션' 출시

[아시아경제 구은모 기자] 유니클로가 4일 프랑스 패션 브랜드 '르메르'와 협업한 '유니클로 U 2022 S/S 시즌 컬렉션'을 출시했다.

유니클로 U는 세계적인 패션 디자이너이자 유니클로의 아티스틱 디렉터인 크리스토퍼 르메르가 유니클로 파리 연구·개발(R&D) 센터와 함께 매년 선보이고 있는 컬렉션이다.

이번 시즌에는 '봄의 리듬'을 테마로 생동감과 가벼움을 담아낸 것이 특징이다. 일상에 편안함, 활동성, 유연함을 더해줄 수 있는 에센셜 아이템을 중심으로 구성되며 순수한 라인에 절제된 실루엣은 심플함을, 경쾌한 느낌의 가볍게 걸치기 좋은 재킷과 넉넉한 실루엣은 해방감과 여유로움을 보여준다. 컬러는 따뜻한 뉴트럴 계열과 올리브, 노을에서 영감을 받은 샌드 컬러, 포인트 컬러인 타로 퍼플이 특징이다.

여성용 라인업은 레이어드해서 입을 수 있는 여유 있는 오버사이즈 실루엣과 넉넉한 사이즈의 가방이 자유로움을 선사한다. 재킷과 코트류는 어떤 장소에서도 실용성과 활용도가 높다. 에센셜 티셔츠와 원피스는 에어리즘 코튼과 저지 소재로 선보이며 데님 아이템과 라운드 실루엣의 오버셔츠는 전체적으로 부드러운 분위기를 연출해 준다.

심플한 디자인과 정교한 기술이 결합된 남성용 라인업은 도시의 일상뿐만 아니라 여행지에서도 활용도 높은 아이템이다. 재킷은 직장인의 출퇴근 외투로 가볍게 걸치기에 좋다. 스트라이프 여름 티셔츠는 해변가에서 입기에 안성맞춤이다. 키즈 제품의 경우 활동적인 아이들을 위해 주요 아이템을 보다 여유로운 실루엣으로 재구성했다.

이번에 선보인 유니클로 U는 재킷과 코트류, 셔츠, 팬츠, 숄더백, 스니커즈 등으로 구성됐다. 여성 나일론코트는 12만9000원, 긴팔 스웨터류는 4만9900원에 출시됐다. 남성 재킷은 8만9900원, 팬츠는 4만9900원이다.

