괌 연합훈련에 공군 수송기 투입

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]우리 공군을 비롯한 미국, 호주, 일본이 ‘콥 노스 2020’(COPE North 22) 훈련에 돌입했다. 이 훈련은 정례 연합공중훈련으로 미국령 괌의 앤더슨 공군기지와 북태평양 마리아나제도 일대 등에서 실시된다.

4일 미 태평양공군사령부 홈페이지 등에 따르면 이번 훈련은 지난 2일부터 오는 18일까지 실시되며 훈련에는 2500명 이상의 미 공군과 해병대, 약 1000 명의 일본 항공자위대와 호주 공군 병력이 참여한다. 또 30개 이상의 부대에서 약 130대의 항공기가 참여한다.

우리 공군은 지난 2020년에 이어 올해도 인도 지원 부문 훈련에 참여했으며, 이를 위해 CN-235 수송기와 병력을 파견했다.

이날 미국의소리(VOA)는 방송에서 ‘인도·태평양 지역에서 실시한 3국 연합훈련이 북한 억제에 어떤 도움을 주느냐’는 질문하자 태평양공군사령부 공보실은 특정 국가를 전제한 훈련은 아니라고 전제하면서도 "북한을 비롯한 어떤 잠재적인 적대국들도 군사 행동을 하지 못하도록 만드는 통합된 연합체"라고 답했다고 보도했다.

인도주의적 재난구호 등 정례 훈련에 ‘북한’을 특정해 언급한 것은 이례적인 것으로 평가된다. 이는 북한이 지난달 30일 괌을 사정권으로 하는 중거리 탄도미사일인 ‘화성-12형’을 4여 년 만에 발사하는 등 무력 시위 강도를 높이고 있는데 대한 경고 메시지 차원으로 풀이된다.

한편, 우리 공군은 지난 2020년에 CN-235 수송기 2대와 병력 30여명이 참가한 바 있다. 당시 수송기 전시 연합작전, 공중투하와 공수착륙, 재난대응 연습 등을 진행했다.

당시 일본은 처음으로 구난비행정(수륙양용 항공기)인 US-2(신메이와)를 훈련에 투입했다. 일본 신메이와(新明和) 중공업이 개발한 4발 터보 프로펠러 비행기로, 해상자위대는 구난 임무, 환자 이송 등의 임무에 투입하고 있다.운항 거리는 4700㎞에 달하고, 해상에서는 높이 3m의 파도에서도 운항이 가능하다. 대당 가격은 100억엔(약 1007억원) 수준이다.

