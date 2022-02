[아시아경제 세종=이동우 기자] 해양수산부는 한국해양수산연수원 제10대 원장에 김민종 전(前) 해수부 중앙해양안전심판원장을 선임했다고 4일 밝혔다.

김 신임 원장의 임기는 이날부터 2025년 2월 3일까지 3년이다.

김 신임 원장은 한국해양대 항해학과를 졸업했고, 해수부 해사안전정책과장과 해사안전국장, 중앙해양안전심판원장 등을 역임했다.

해수부는 김 신임 원장에 대해 상선 승선 경력과 공직 경험을 바탕으로 선원 정책 및 해사 안전 분야에 관한 전문성과 함께 현장 감각도 갖춘 인사라고 평가하면서 해양수산연구원 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대한다고 전했다.

