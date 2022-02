원희룡 "김혜경 '과잉 의전' 논란? 8개월 중 고작 3일 깐 것"

"과잉의전 아닌 불법의전이자 갑질의전"

[아시아경제 박현주 기자] 원희룡 국민의힘 선거대책본부 정책본부장이 이재명 더불어민주당 대선후보 배우자 김혜경 씨의 '과잉 의전' 의혹 등을 두고 "공익제보자가 8개월치 (녹취록) 중에 3일치 정도를 깐 것"이라고 주장했다.

원 본부장은 3일 CBS라디오 '한판승부'에 출연해 "과잉의전 말 자체가 잘못됐다"며 "공무원이 지사 부인의 그냥 일시적인 일을 수행을 해도 그게 업무 위반인데 아예 거기 전담 비서를 갖다 붙였지 않나. 의전 자체가 불법이다. 과잉의전이 아니라 불법의전이고 갑질의전"이라고 맹폭했다.

원 본부장은 이 후보를 향해 "(과잉의전을 지시한 것으로 알려진 전직 공무원) 배모씨가 무슨 잘못이 있느냐. 시키는 대로 했을 뿐이다. 불법 비서 임명에다가 불법 비서 업무 부과, 그다음 거기다가 카드 줘서 전부 바꿔치기 하게 하고 가서 폐경기에 먹는 약 가서 대신 타오게 했지 않나"라고 지적했다.

원 본부장은 이어 "(논란) 전체가 지사(이재명 후보)와 사모님(김혜경 씨)이 한 건데 직원의 일로 무슨 심려를 끼친다는 거냐. 완전히 유체이탈 화법"이라며 "자기네 몸통은 빠진 채로 그 심부름만 하수인들에 대해서 감독을 못했으니 감사를 하겠다? 감사는 무슨 감사냐"고 꼬집었다.

그러면서 원 본부장은 김씨 의혹을 제보한 A씨를 '공익제보자'라고 지칭하면서 "지금 8개월 동안 했던 녹취록이 하나씩 나오면서 지금 터지는 것이다. 앞으로도 갈 길이 구만리"라며 "앞으로 8개월치의 녹취록과 캡처에 뭐가 있을지 모른다"고 주장했다.

한편 이날 이 후보는 입장문을 통해 배우자 김씨의 의혹에 대해 사과했다. 이 후보는 "경기도 재직 당시 근무하던 직원의 일로 심려를 끼쳐드려 죄송하다"며 "(경기)지사로서 직원의 부당행위는 없는지 꼼꼼히 살피지 못했고, 저의 배우자도 문제가 될 수 있는 일들을 미리 감지하고 사전에 차단하지 못했다"며 "이번을 계기로 저와 가족, 주변까지 더 신중하게 생각하고 행동하겠다"고 밝혔다.

또 이 후보는 "일부 언론에서는 부적절한 경기도 법인카드 사용 의혹을 제기하기도 했다"면서 "보도된 내용을 포함하여 도지사 재임 시절 부적절한 법인카드 사용이 있었는지를 감사기관에서 철저히 감사해 진상을 밝혀주기 바란다. 문제가 드러날 경우 규정에 따라 책임지겠다"고 밝혔다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr