대신증권, 영업익 8955억원.. 역대 최대실적 전망

[아시아경제 황준호 기자] 대신증권 대신증권 003540 | 코스피 증권정보 현재가 16,950 전일대비 50 등락률 +0.30% 거래량 20,335 전일가 16,900 2022.02.04 10:26 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-4일라임 펀드 불완전 판매 증권사, 관련자 '중징계'증시한파에 얼어붙은 증권주...'메리츠'만 봄이네 close 이 지난해 사상 최대의 실적을 거뒀다. 증권업 실적 향상과 함께 사업 다각화에 따른 ‘나인원한남’ 시행 실적이 반영된 결과로 분석된다.

은 3일 장 마감후 공시를 통해 지난 한 해 간 연결 재무제표 기준 매출액 3조6273억원을 달성한 것으로 잠정 집계됐다고 밝혔다. 전년 대비 26.5% 실적이 늘었다. 영업이익은 8955억2935만원을 달성해 전년 대비 274.4% 확대됐다. 당기순이익도 6292억원을 기록해 328%나 폭증했다.

이 같은 깜짝 실적은 지난해 증시 열풍이 실적으로 연결된 결과로 분석된다. 증권업의 경우 지난해 증시 투자금이 몰리면서 중개 수수료(브로커리지)가 늘었다. 이어 기업공개, 프로젝트 파인스 등 부문의 호조에 따라 실적이 크게 증가했다.

특히 지난 2016년부터 5년간 진행한 나인원한남 비즈니스가 성공적으로 마무리되면서 지난 2분기부터 손자회사인 에프앤아이의 실적이 연결 반영됐다. 한남동 주택부지 사업의 분양 전환이 완료되면서 총 4901억원이 매각 예정 비유동자산 처분이익으로 인식됐다. 측은 "증권 부문의 실적 확대와 사업 다각화가 이번 실적 확대를 이끌었다"고 밝혔다.

한편 대신증권 별도 기준 매출액은 2조4321억원이며 영업이익은 2906억원으로 잠정 집계됐다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr