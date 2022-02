BC카드 로스트아크 PLCC, 출시 이틀만 누적 발급 1만좌 돌파

국내 첫 단일 게임 특화 PLCC

[아시아경제 유제훈 기자] BC카드는 지난달 26일 스마일게이트알피지와 함께 내놓은 상업자표시신용카드(PLCC) '로스트아크 카드'가 출시 이틀 만에 누적 발급 1만좌를 돌파했다고 4일 밝혔다.

로스트아크 카드는 대표 MMORPG 게임인 로스트아크에 특화된 혜택으로 출시된 국내 첫 단일 게임 특화 PLCC다. 로스트아크 게임머니인 '로열크리스탈'을 이 카드로 충전하면 10% 청구 할인혜택을 제공하고 일상생활에서도 전월 실적 조건없이 0.5% 또는 1.5%(온라인 가맹점) 청구할인 혜택을 준다.

BC카드는 발급 흥행의 요인으로 결제편의성과 혜택, 유저의 공감대를 얻은 카드 디자인 등을 꼽고 있다. 로스트아크 카드는 모바일 결제에 친숙한 게임 유저의 특성을 고려해 BC카드의 페이북 애플리케이션을 통해 간편하게 결제 할 수 있도록 실물카드 수령 전 모바일카드로 즉시 발급하고 있다. 아울러 게임 내 인기 캐릭터를 반영한 8종의 디자인으로 출시됐다.

박주학 BC카드 상품개발팀장은 "로스트아크 카드는 국내 첫 단일 게임 특화 PLCC로 출시와 동시에 발급 흥행을 기록하는 등 게임과 금융 간 성공적인 콜라보레이션으로 자리매김 하고 있다"면서 "앞으로도 게임 유저들의 뜨거운 성원에 보답하고자 양사 간 적극적 협업을 바탕으로 차별화 된 결제경험을 제공할 것"이라고 말했다.

