이준석 "TV토론 윤석열 1등…안철수, 딱히 평가하고 싶지 않다"

심상정, 돋보인 부분 있어

이재명, 위축된 자세로 3등

[아시아경제 이현주 기자] 이준석 국민의힘 대표가 전일 개최된 4자 TV토론에서 "윤석열 후보가 단연코 1등"이라고 밝혔다.

이 대표는 4일 CBS김현정의 뉴스쇼에 출연해 "윤 후보가 많은 분들의 기대치를 상회하는 굉장히 뛰어난 토론을 했다고 생각한다"며 이처럼 말했다.

이어 "심상정 정의당 후보도 상당히 돋보인 부분이 있었다"고 평가했다.

이재명 더불어민주당 후보에 대해선 "초반에 대장동으로 가면서 본인이 상당한 부담감을 느끼고 나중에는 답하지 않겠다는 얘기 비슷한 것도 하고 굉장히 좀 위축된 자세를 보였던 것 같아 3등으로 평가한다"고 말했다.

반면, 안철수 국민의당 후보에 대해선 "딱히 평가하고 싶지 않다"며 박하게 평가했다. 이 대표는 "그냥 제 기대치대로 하셨다"며 "평상시와 굉장히 비슷한 모습이었기 때문에 긍정적 평가도 부정적 평가도 하지 않고 그냥 안철수 후보다우셨다 이렇게 말씀드리겠다"고만 했다.

윤 후보가 전날 토론에서 청약통장 만점을 40점이라고 말한 점에 대해서는 "후보가 주택 문제에 있어서 다른 분들과 다른 삶의 경험을 가졌다"면서 "토론으로 두 번 정도 이런 일이 생겼으니까 우리 후보가 누구보다도 청약통장 제도에 해 앞으로 더 세심하게 살피지 않을까 생각한다"고 설명했다.

이 후보 배우자 김혜경씨에 대한 질문을 하지 않았다는 질문에는 "상대 후보처럼 네거티브에만 의존해서 선거를 치를 수 없다 이런 생각을 가지고 있다"며 "검증하고 저희가 또 이런 것들에 대해서 확인하는 과정이 필요하기 때문에 섣부르게 움직일 생각은 없다"고 답했다.

