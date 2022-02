심상정, 윤석열 '선제타격'에 "안보 포퓰리즘… 대통령 후보로서 경솔한 발언"

윤석열 "전쟁 억제하기 위한 것"

[아시아경제 박준이 기자] 심상정 정의당 대선후보가 윤석열 국민의힘 대선후보의 '선제타격 능력 강화' 공약에 대해 전쟁 가능성을 염두에 둔 '안보 포퓰리즘'이라고 비판했다. 이에 윤 후보는 전쟁을 억제하기 위한 목적이며, 사실상 전시 상태일 때를 대비하는 것이라고 설명했다.

3일 지상파 3사가 합동 초청한 대선후보 토론에서 심 후보는 윤 후보를 향해 "선제타격론은 대통령 후보로서 매우 경솔한 발언"이라며 "군 지휘권에서는 승리가 목적이지만 대통령은 전쟁 자체가 일어나지 않도록 리더십을 발휘해야 하지 않나"라고 지적했다.

이어 "국민들은 정치초년생 윤 후보가 이렇게 선제 타격을 운운하면서 전쟁 가능성을 거론한 것에 대해 매우 불안해 할 것"이라고 말했다.

이에 윤 후보는 "전쟁을 하려는 것이 아니라 전쟁을 억제하기 위한 것"이라며 "민주당 정부에서도 만들어 놓은 국방백서에 3축 체계가 있고, 그 중에 선제타격 '킬체인(Kill-chain)'이 있다. 정권 초기에도 문재인 대통령은 국방부를 방문해서 킬체인을 차질없이 준비하라고 했고 국군의 날 기념식에서도 말했다"고 답했다.

그러나 심 후보는 "우리가 공격하면 북한이 파멸할 수 있다는 것을 인식하게 하는 것이 킬체인"이라며 "선제타격은 전쟁으로 가는 것"이라고 반박했다. 이어 "대한민국의 대통령은 전쟁은 절대 안 된다는 의지를 가진 분이 해야 한다"며 "불안을 조성하는 안보 포퓰리즘"이라고 강조했다.

윤 후보는 킬체인을 가동할 때가 되면 사실상 '전쟁 상태'라는 점을 밝혔다. 그는 "이미 전쟁 상태에 돌입한 것이나 다름없다고 할 때 (요격) 하는 것이지, 멀쩡히 있는데 선제타격 하는 개념이 아니다"라고 설명했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr