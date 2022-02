"中 코로나19 격리, 더이상 못버텨"…눈물 흘린 벨기에 선수

IOC "당시 남은 1인실 없어" 해명

[아시아경제 나예은 기자] 2022 베이징동계올림픽 개막이 하루 앞으로 다가오면서 중국이 철저한 방역을 강조하고 있는 가운데, 벨기에 스켈레톤 선수인 킴 메일레만스(26)의 눈물 영상이 공개됐다.

메일레만스는 지난달 30일 베이징 도착 후 코로나19 양성 판정을 받아 지정된 호텔에 격리됐다.

이후 사흘 동안 코로나19 검사에서 음성 판정을 받은 메일레만스는 증상이 사라지고 코로나19 검사에서 연속으로 2번 음성 반응이 나오면 선수촌으로 돌아갈 수 있다고 믿었다. 그러나 그는 또 다른 자가격리 지정 호텔로 이동했다.

메일레만스는 2일 자신의 SNS에 영상을 올려 "올림픽에 나설 수 있을지 확신할 수 없게 됐다"며 눈물을 흘렸다.

이어 "고립된 상태에서 앞으로 14일을 더 버틸 수 있을지, 올림픽 대회를 감당할 수 있을지 확신이 서지 않는다"며 도움을 요청했다.

해당 동영상이 SNS상에서 화제가 되자, 국제올림픽위원회(IOC)는 "당초 메일레만스를 옌칭 선수촌으로 옮기려고 했으나 당시 선수촌에 남은 1인실이 없었기 때문에 임시로 호텔을 배정한 것"이라고 해명한 후 선수를 옌칭 선수촌 1인실로 배정했다.

메일레만스는 "적어도 난 선수촌 안에 있다. 훨씬 안전하다고 느낀다"며 안도했다.

한편 올라프 슈팔 벨기에 올림픽 선수단장은 "우리의 주된 목표는 메일레만스를 가능한 한 빨리 옌칭 선수촌으로 데려가는 것이었다"며 "이 목표가 성공적으로 달성돼 기쁘다. 우리는 코로나19 방역 조치가 필요하다는 걸 알지만 올림픽의 주인공이 선수라는 걸 잊지 않아야 한다"고 전했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr