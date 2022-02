롯데정밀화학, 작년 매출·영업익 창사 후 최대(종합)

"친환경소재 증설 긍정적…청정수소 등 신사업 적극투자"

[아시아경제 문채석 기자] 롯데정밀화학 롯데정밀화학 004000 | 코스피 증권정보 현재가 71,700 전일대비 3,700 등락률 +5.44% 거래량 254,047 전일가 68,000 2022.02.03 15:30 장마감 관련기사 롯데정밀화학, 매출액 1조8200억…전년비 44%↑[클릭e종목] 정제마진 11.1달러…S-OIL, KCC, 롯데정밀, 금호석유 등 추천[특징주] 롯데정밀화학, 사상 최대 영업익 전망에 2.9%↑ close 은 지난해에 역대 최대 매출과 영업이익을 기록했다고 3일 밝혔다.

롯데정밀화학은 연결 기준 작년 한 해 영업이익이 2445억원으로 전년보다 75.6% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 매출은 1조8201억원으로 전년 대비 44% 증가했다. 순이익은 5731억원으로 188.3% 늘었다.

4분기 영업이익은 849억원으로 전년 동기보다 197.9% 늘었다. 같은 분기 매출과 순이익은 각각 5624억원과 2136억원이었다.

롯데정밀화학은 "경기 회복에 따라 전방 수요가 증가하며 제품 판매량이 늘었다"며 "중국 전력난 등의 영향으로 경쟁사 가동률이 하락하면서 공급 부족이 나타나며 판매가도 상승한 영향"이라고 설명했다.

부문별로 보면 케미칼 사업 부문 매출은 전년보다 55.2% 증가한 1조4202억원을 기록했다. 천연가스 가격이 오르며 암모니아 가격이 상승하고, 염소계열 가성소다와 ECH(에폭시 도료의 원료) 주요 생산 업체들의 생산 차질로 국제 가격이 상승한 데 따른 것이다.

그린소재 사업부문 매출은 14.6% 증가한 3999억원이었다. 지난해 상반기 친환경 고부가 소재인 셀룰로스 계열 공장 증설이 완료된 데다 전방 산업인 건축·의약 시장 수요 증가가 맞물리며 판매량이 확대됐다.

롯데정밀화학은 롯데그룹 화학계열의 친환경 비전 '그린 프로미스(Green Promise) 2030'에 발맞춰 셀룰로스 계열에 총 1800억원 규모의 투자를 하고 있다.

올 상반기엔 370억원 규모의 식의약 생산라인을 증설해 빠르게 성장하고 있는 식물성 의약품과 대체육 등에 쓰이는 식품용 소재 시장 대응을 강화한다는 계획이다.

아울러 롯데정밀화학은 청정 수소·암모니아 사업 기회 발굴에 매진하고 있다고 밝혔다. 회사 관계자는 "친환경 고부가 소재 투자가 안정적인 매출 성장으로 이어지고 염소 계열도 시황이 개선되며 사상 최대 실적을 달성했다"며 "청정수소·암모니아 사업과 신사업 분야에 적극적으로 투자해 성장성을 확보하고 ESG경영(환경·책임·투명경영)을 강화하겠다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr