한일 외교장관 첫 통화…"사도광산 등재 추진에 실망" 항의

北 미사일 관련해선 한미일 대응키로

[아시아경제 이지은 기자] 정의용 외교부 장관은 3일 하야시 요시마사 일본 외무대신과 통화를 갖고 일본 측의 사도광산 유네스코 문화유산 등재에 대해 항의했다.

하야시 외무대신 취임 이후 양 장관이 통화를 가진 것은 이번이 처음이다. 정 장관은 지난해 11월 하야시 외무대신에게 취임 축하 서한을 보냈지만 그동안 통화가 없었다.

정 장관은 "올바른 역사인식이 한일관계의 미래지향적 발전을 위한 근간"이라며 일본 정부가 한국인 강제노역의 아픈 역사를 외면한 채 '사도광산'을 세계유산으로 등재 추진키로 결정한 데 대해 깊은 실망과 함께 항의의 뜻을 표했다.

또 지난해 7월 유네스코 세계유산위원회의 결정에 따라 2015년 '일본 근대산업시설' 등재 시 일본 스스로 약속한 후속조치부터 충실히 이행할 것을 강력히 촉구했다.

정 장관은 일본이 이런 후속조치를 이행하지 않고 오히려 정·관계에서 일본 정부가 스스로 표명해온 과거사 관련 사죄와 반성의 정신에 역행하는 움직임을 보이고 있고, 일본 정부도 이에 동조한 데 대해 우려를 표명했다.

아울러 강제징용 및 일본군 위안부 피해자 등 과거사 문제 관련, 피해자들이 수용할 수 있는 해법을 모색하기 위해 일측의 보다 적극적인 자세를 촉구하는 한편 일본 수출규제·후쿠시마 원전 오염수 문제 등에 대한 우리 정부 입장을 재차 전달했다.

한편 양 장관은 북한의 지난달 30일 중거리 탄도미사일 발사에 깊은 우려와 유감을 표명하고, 한반도 상황의 안정적 관리 및 조속한 대화 재개를 위해 한일, 한미일간 협력을 지속해 나가기로 했다.

