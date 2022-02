'배우자 리스크' 다시 수면 위로…李 "법카 사용 문제 드러날 경우 책임질 것"

李, 김혜경 황제의전 논란 사과

부인 사과 이어 직접 진화 나서

국민의힘, 고발 등 총공세 예고

與 "김건희부터 수사" 적극 방어

[아시아경제 오주연 기자, 금보령 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 배우자 김혜경씨의 ‘황제의전’ 논란에 직접 사과했다. 전날 김씨가 "모든 게 제 불찰"이라고 사과한데 이어 후보까지 나서 진화에 나선 것이다.

그동안 ‘김건희 학력위조, 녹취록 파장’ 등으로 수세에 몰렸던 국민의힘은 ‘김혜경 황제갑질 진상규명센터’를 출범시키며 총공세를 예고했고, ‘배우자 검증’ 역풍을 맞게 된 더불어민주당은 "김건희 수사부터 하라"면서 적극 방어에 나섰다. 배우자 리스크가 또다시 정치이슈로 크게 확대되는 양상이다.

이 후보는 3일 직접 입장문을 내고 사과의 뜻을 밝혔다. 이 후보는 "경기도 재직 당시 근무하던 직원의 일로 심려를 끼쳐드려 죄송하다"면서 "지사로서 직원의 부당행위는 없는지 꼼꼼히 살피지 못했고, 저의 배우자도 문제가 될 수 있는 일들을 미리 감지하고 사전에 차단하지 못했다"고 사과했다.

김씨가 경기도 법인카드를 사적 용도로 사용했다는 의혹에 대해서는 "도지사 재임 시절 부적절한 법인카드 사용이 있었는지를 감사기관에서 철저히 감사해 진상을 밝혀주기 바란다"며 "문제가 드러날 경우 규정에 따라 책임지겠다"고 말했다. 비교적 빠르게 잘못을 인정하고 사과한 배경에는 배우자 리스크가 남은 대선 정국의 변수가 될 가능성을 미리 차단하기 위함으로 풀이된다.

송영길 민주당 대표도 이날 KBS라디오에 나와 "김건희 수사부터 제대로 했으면 좋겠다"며 시선 돌리기에 나섰다. 그러나 이미 정치 쟁점이 배우자 리스크로 옮겨가고 있어 향후 공방은 지속될 것으로 보인다.

국민의힘은 이날 중앙선거대책본부 청년본부 직속의 ‘김혜경 황제잡질 진상규명센터’를 출범시켰다. 권영세 선대본부장은 오전 회의에서 출범 배경에 대해 "제보자의 신변보호와 직장 내 갑질 문화 개선을 위함"이라면서 "김씨는 국민 앞에 사과하라"고 촉구했다. 권 선대본부장은 회의 후 기자들과 만나 "김씨도 김씨지만, 이 부분은 이재명 후보가 책임져야 할 부분"이라면서 이 후보도 압박했다. 그는 "김씨는 (공인이 아닌) 사인인데, 사인에 봉사하는 일을 담당하는 공무원을 채용하는 것은 이 후보가 지사, 시장일 때 채용했던 게 아니냐"면서 "가장 큰 책임은 이 후보가 져야한다"고 강조했다.

그러면서 국민의힘은 ‘황제의전’이 아니라 ‘황제갑질’이라는 단어를 사용해달라면서 이번 사안을 도덕성 문제가 아니라 청년들이 마주한 ‘직장 내 갑질문제’라고 확대했다.

김기현 원내대표도 이날 오전 BBS라디오에서 "지방자치단체 예산으로 채용한 (공무원)2명을 (김씨의) 전담 수행을 하게 했다는 게 문제"라면서 "이는 공급 유용"이라고 꼬집었다. 이날에만 김혜경 관련 논평만 3개를 낸 국민의힘은 김건희 논란 당시 민주당이 근거를 댔던 ‘배우자 검증’이라는 칼날을 고스란히 민주당에 겨누는 모습이다.

국민의힘 법률지원단은 이날 오후 이 후보와 김씨, 공무원 배씨 등에 대해 직권남용권리행사방해죄, 강요죄, 의료법 위반죄 등 고발장을 제출할 예정이다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr금보령 기자 gold@asiae.co.kr