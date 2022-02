"코로나19 여파 없다" 페라리, 작년 역대급 실적 기록

[아시아경제 정현진 기자] 이탈리아 슈퍼카 브랜드 페라리가 지난해 역대급 실적을 기록했다. 코로나19 여파로 글로벌 자동차 업계가 반도체 수급난을 겪었지만 페라리는 큰 타격 없이 오히려 코로나19 발생 이전보다 높은 매출을 냈다.

2일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 페라리는 이날 지난해 실적 발표를 통해 지난해 순수익이 8억3300만유로(약 1조1300억원)로 2020년 대비 36.8% 증가했다고 발표했다. 이는 코로나19 이전인 2019년 6억9900만유로를 넘어서는 수치다.

연간 매출은 43억유로로 전년대비 23% 증가했으며 완성차 판매대수는 2020년 9119대에서 지난해 1만1155대로 확대됐다. 이는 페라리가 인도한 사상 최대 규모로 F8 제품군과 로마 그랜드 투어러, SF90 스트라달레 등이 주를 이뤘다.

블룸버그는 "전기차 부진에도 불구하고 페라리는 3분기에 예상보다 높은 실적으로 기록했다"면서 "다른 경쟁자들이 반도체 부족사태로 생산량이 타격을 받았지만 페라리는 이러한 어려움에서 몸을 피했다"고 전했다.

베네데토 비그나 페라리 최고경영자(CEO)는 "우리 역사상 주문이 가장 많이 몰려들면서 전년대비 두자릿수대 후반의 성장세를 보이고 2023년까지 주문이 이어지게 됐다"면서 당분간 이러한 강세가 이어질 것으로 전망했다.

페라리는 이날 전기차와 관련한 계획도 발표했다. 현 시점에서 페라리는 2025년까지 첫 완성 전기차를 내놓을 계획이 없는 상태다. 다만 비그나 CEO는 이날 실적 발표 자리에서 2030년까지 완전 탄소중립을 달성하기 위한 차원에서 오는 6월 전기차 기술을 포함한 새로운 전략을 발표하겠다고 밝혔다. 그는 전기화 전략을 추진함에 따라 근시일내에 중요한 기술 파트너십을 맺을 것이라고 덧붙이기도 했다.

