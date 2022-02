윤석열 "이재명, 작년부터 토론하자더니 허세였다…페북도 따라해"

[아시아경제 황수미 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 이재명 더불어민주당 후보와의 양자 토론이 무산된 데 대해 "작년부터 토론을 하자고 하길래 허세라고 봤다"고 말했다.

윤 후보는 1일 인천시 강화군 강화평화전망대를 방문한 뒤 기자들과 만나 "(이 후보가) 과감하게 토론하자길래 받아들였더니 자료를 들고 오지 말라더라"며 이같이 말했다.

그는 "법원의 가처분 결정의 취지는 '언론사에서 초청해서 언론사 스튜디오에서 하는 것은 곤란하다'는 결정이었다"며 "그런데 친여 인사로 채워진 것으로 보이는 중앙선거관리위원회에서 실시간 중계방송이나 녹화 중계조차 절대 안 된다고 잘랐다. 그럼 뻔한 거 아니겠는가"라고 비판했다.

이 후보가 김동연 새로운물결 대선 후보와 양자 토론을 하는 데 대해선 "정책 관련 이야기를 한다고 하는데 요새 보면 (이 후보가) 페북에 한 줄 메시지 하는 것부터 제가 연설에 쓰는 그런 용어까지 다 따라한다"고 했다.

그러면서 "이 후보, 김 후보 두 분이 토론하는 것은 저와 김 후보가 토론하는 거랑 큰 차이가 없지 않겠나 싶다"고 덧붙였다.

오는 3일 예정된 4자 토론에 관해선 "다자 토론은 저도 16번 해봤지만 시간제한이 있어서 제대로 질문하기가 곤란하다"면서도 "국민께서 대선 후보에게 궁금해하고 있는 부분 위주로 토론 진행해볼까 한다"고 의지를 밝혔다.

아울러 윤 후보는 이날 사드 추가 배치를 언급하며 안보 가치를 부각하기도 했다. 그는 "북한은 올해 들어 벌써 1월 한 달에만 7차례의 미사일 도발을 감행했다"며 "결국 저는 우리 국민의 생명과 안전을 지키기 위한 특단의 조치를 생각하게 됐다"고 설명했다.

그러면서 "사드를 포함한 중층적 미사일 방어망을 구축해 수도권과 경기 북부 지역까지 북한의 핵미사일 위협으로부터 우리 국민의 안전을 확실히 지키겠다"고 강조했다.

