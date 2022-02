먹는 코로나 치료제 '팍스로비드', 1만1000명분 인천공항 도착

한국 정부, 화이자와 76만2000명분 계약

이 중 두 번째 인도물량

[아시아경제 권재희 기자]미 제약사 화이자의 코로나19 경구용 치료제 팍스로비드 1만1000명분이 1일 인천공항에 도착했다.

이날 중앙방역대책본부는 우리 정부가 화이자와 구매 계약을 체결한 팍스로비드 76만2000명분 가운데 두 번째 인도 물량인 1만1000명분이 이날 낮 도착했다고 밝혔다.

이번 물량은 당초 지난달 30일에 도착할 예정이었으나 미국 동북부 폭설 영향으로 지연됐다.

팍스로비드는 지금까지 두 차례에 걸쳐 총 3만2000명분이 국내로 들어왔다.

처방량은 아직 많지 않다. 지난날 27일 기준으로 재택치료자 및 생활치료센터 입소자 총 506명이 처방을 받았다.

정부는 팍스로비드와 머크앤컴퍼니(MSD)의 몰누피라비르 24만2000명분을 합쳐 총 100만4000명분의 먹는치료제를 확보했다.

