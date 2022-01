귀성길 고속도로 대체로 원활…귀경 차량 증가

신갈~수원, 입장~망향 등 상습 정체구간은 교통 혼잡

[아시아경제 김희윤 기자]설 하루 전인 31일 오후 전국 고속도로가 대체로 원활한 흐름을 보이는 가운데 귀경 차량이 차츰 늘어나고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오후 4시 30분 기준 경부고속도로 부산 방향 한남∼서초 4㎞ 구간에서 정체가 일고 있고, 서울 방향 기흥 부근∼수원 4㎞, 양재 부근∼반포 7㎞ 등 14㎞ 구간에서 교통 혼잡이 나타나고 있다.

서해안고속도로는 목포 방향 소통은 원활한 반면 서울 방향은 당진∼서해대교 13㎞, 일직 분기점∼금천 4㎞ 등 19㎞ 구간에서 정체가 이어졌다.

중부고속도로는 하남 방향 서청주 부근 3㎞, 일죽 부근 4㎞ 등 7㎞ 구간에서 혼잡한 흐름을 보이고 있다.

수도권제1순환고속도로(서울외곽순환고속도로) 일산 방향은 소래터널 부근∼중동 6㎞ 등 8㎞ 구간에서 서행하고 있다. 구리 방향은 하남 분기점∼상일 2㎞ 구간에서 정체가 계속됐다.

이날 전국 교통량은 432만대로 이 가운데 수도권에서 지방으로 39만대, 지방에서 수도권으로 39만대가 각각 이동할 것으로 전망됐다.

도로공사는 이날 낮 12∼1시께 교통 정체가 정점을 찍고 오후 4∼5시께 해소될 것으로 예상했다. 귀경길 정체는 오후 4∼5시께 최대에 달했다가 오후 8∼9시께 차츰 원활해질 전망이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr