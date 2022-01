고용노동부는 31일 오후 경기 양주 매몰 사고 관련 산업안전보건법 위반 혐의를 확인하기 위해 삼표산업 양주사업소 현장사무실과 협력업체 사무실을 압수수색 중이라고 밝혔다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr